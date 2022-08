Gazprom reduz ainda mais fornecimento de gás para a Rússia

A empresa energética francesa Engie informou nesta terça-feira que o grupo russo Gazprom reduziu ainda mais o fornecimento de gás ao país por uma divergência sobre os contratos.



Em um comunicado, a Engie afirma que o fornecimento de gás russo já havia sido drasticamente reduzido após a invasão da Ucrânia, passando recentemente para apenas 1,5 terawatt-hora (TWh) por mês.



O valor deve ser considerado no contexto de um "fornecimento anual total à Europa de mais de 400 TWh", acrescentou a principal fornecedora de gás na França, controlada em quase 24% pelo Estado.



O grupo informou que adotou medidas para atender os clientes mesmo em caso de interrupção do fluxo da Gazprom.



No final de julho, a Engie anunciou que reduziu consideravelmente sua "exposição financeira e física ao gás russo", que já não representava mais que cerca de 4% de seu abastecimento.



Na quinta-feira, as reservas de gás na França superaram o nível de 90% da capacidade para o inverno, segundo a plataforma europeia Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI), e o país deve alcançar 100% até novembro.



A França depende da energia nuclear para gerar a maior parte de sua eletricidade, mas o gás representa 20% de seu consumo total de energia, destinado à calefação, cozinha e finalidades industriais, segundo dados oficiais.