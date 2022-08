Bombardeios russos deixam cinco mortos na cidade ucraniana de Kharkiv

Pelo menos cinco pessoas morreram e sete ficaram feridas nesta terça-feira em bombardeios russos contra o centro de Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade da Ucrânia, afirmaram o governador regional e o prefeito.



"Os ocupantes russos bombardearam os bairros do centro de Kharkiv. Há danos", afirmou o governador da região, Oleg Synegubov, no Telegram. Ele fez um apelo para que os moradores procurem proteção.



O prefeito Kharkiv, Igor Terekhov, anunciou o balanço de cinco mortos e sete feridos.



Kharkiv, que tem tinha quase 1,4 milhão de habitantes antes da guerra, é bombardeada com frequência pelas tropas russas, que, no entanto, não conseguiram tomar o controle da cidade.



Desde o início da guerra, centenas de civis morreram na região de Kharkiv, próxima da fronteira com a Rússia, de acordo com as autoridades locais.