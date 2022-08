Rússia tem tido dificuldades em recrutar soldados para combater na Ucrânia, diz Pentágono

A Rússia está lutando para encontrar mais soldados que combatam na Ucrânia e para isso tem batido às portas inclusive de prisões e incorporado velhos recrutas, fora de forma e sem treinamento, informou um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.



Segundo a fonte, um decreto assinado na quinta-feira passada pelo presidente russo, Vladimir Putin, pede que se aumente em 10% o número de efetivos do exército, a 1,5 milhão de militares, a partir de janeiro do ano que vem.



Após enfrentar contratempos significativos e grandes perdas de tropas nos seis meses de invasão da Ucrânia, o Pentágono acredita que "é pouco provável que este esforço tenha êxito, pois a Rússia historicamente não cumpre seus objetivos de pessoal e poderio", avaliou o funcionário.



"A Rússia já começou a tentar expandir seus esforços de recrutamento", disse o funcionário à imprensa, pedindo que sua identidade seja mantida sob sigilo.



"Já o fizeram em parte, ao eliminar a idade limite para novos recrutas e também têm recrutado prisioneiros", acrescentou.



"Muitos destes novos recrutas são velhos, estão fora de forma e sem treinamento", explicou o funcionário.



A conclusão do Pentágono é de que um maior recrutamento pode não aumentar o poder de combate até o fim do ano, acrescentou a fonte.



Mesmo antes da guerra, faltavam às forças armadas russas 150.000 militares para atingir sua meta de um milhão, acrescentou.



No começo de agosto, o vice-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Colin Khal, calculou entre 70.000 e 80.000 os russos mortos ou feridos na Ucrânia desde a invasão ao país, em 24 de fevereiro.