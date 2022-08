Wall Street volta a fechar em baixa, pressionada por discurso de Powell

A Bolsa de Nova York fechou nesta segunda-feira (29) em leve baixa, após a forte queda da última sexta devido às declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, sobre as taxas de juros nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones Industrial caiu 0,57%, para 32.098,99 pontos, enquanto o Nasdaq, de valores tecnológicos, baixou 1,02%, aos 12.017,67 pontos. O S&P; 500, por sua vez, retrocedeu 0,31% e ficou em 4.030,61 pontos.



"As ações americanas continuaram caindo depois da forte baixa da semana passada provocada pelos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, [...] ao assinalar que as empresas e as famílias poderiam 'sofrer' enquanto o banco central continuasse com sua campanha agressiva de política monetária", afirmaram analistas da empresa de serviços financeiros Schwab.



Na sexta-feira, Wall Street perdeu todos os ganhos de agosto depois que Powell jogou um balde de água fria nas esperanças de uma moderação da política monetária do Fed em um futuro próximo.



A ideia de um novo aumento dos juros pesa sobre as perspectivas de financiamento e os resultados das empresas, especialmente na área de tecnologia, derrubando novamente os índices, particularmente o Nasdaq.



Contudo, para Peter Cardillo, da empresa Spartan Capital, "a reação negativa de sexta-feira foi exagerada, embora tenha permanecido algum nervosismo nesta segunda".



"Na realidade, o Fed não disse nada de novo, apenas que seguirá lutando contra a inflação. Não houve nenhuma indicação de qual tipo de aumento [das taxas de juros] ele planeja para setembro", argumentou o analista à AFP.



Por sua vez, o índice de volatilidade do mercado, o VIX, começou a subir novamente desde a sexta-feira, alcançando seu nível mais alto desde meados de julho.