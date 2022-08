ON pede US$ 160 mi para ajudar Paquistão com inundações

A ONU e o governo paquistanês lançarão nesta terça-feira (29) um apelo por doações com o objetivo de arrecadar US$ 160 milhões para ajuda emergencial diante das inundações históricas que atingiram o país, afirmaram nesta segunda-feira as Nações Unidas.



Mais de 33 milhões de pessoas no Paquistão estão lutando contra as piores chuvas em três décadas, que deixaram pelo menos 1.136 mortos, arrasaram inúmeras casas e destruíram terras agrícolas vitais.



E "a situação vai piorar com as chuvas, que continuam", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, em entrevista coletiva.



Nesse contexto, "juntamente com o governo planejamos um apelo urgente de US$ 160 milhões para atividades de assistência emergencial", completou Dujarric, adiantando que o lançamento oficial do pedido de ajuda acontecerá nesta terça-feira.



A ONU "já mobilizou US$ 7 milhões, redirecionando dinheiro de outros programas, para financiar as necessidades mais urgentes", como alimentos, água, equipamentos médicos, saúde materna e abrigo, entre outros, especificou.



O Fundo de Resposta a Emergências das Nações Unidas desembolsou outros US$ 3 milhões.