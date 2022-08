O Chile convocou nesta segunda-feira (29) para consultas o embaixador do Brasil em Santiago, em protesto pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro contra seu homólogo chileno Gabriel Boric, a quem acusou de "queimar o metrô" nos protestos de 2019, informou a chanceler Antonia Urrejola.



"Consideramos essas acusações gravíssimas. Obviamente são absolutamente falsas e lamentamos que em um contexto eleitoral as relações bilaterais sejam aproveitadas e polarizadas por meio da desinformação e das notícias falsas", disse Urrejola.