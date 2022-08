Partido do governo em Angola ganha eleições e presidente inicia segundo mandato

O partido do governo Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA) ganhou as eleições legislativas, o que concedeu ao atual presidente João Lourenço um segundo mandato, segundo os resultados oficiais anunciados nesta segunda-feira (29).



De acordo com os resultados oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), o MPLA obteve 51,17% dos votos, contra 43,95% do principal partido de oposição, a União Nacional pela Independência Total de Angola (Unita).



"O CNE proclama João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República", disse o diretor do órgão, Manuel Pereira da Silva, em coletiva de imprensa.



A votação foi a mais acirrada da história de Angola.



Nas eleições anteriores, os resultados foram questionados, um processo que leva várias semanas.



A Unita é um ex-movimento rebelde que durante 27 anos travou uma sangrenta guerra civil contra o governo do MPLA, que terminou em 2002. O partido já rejeitou os resultados provisórios.



Em Angola não há eleições presidenciais e o líder da lista legislativa torna-se automaticamente chefe de Estado.