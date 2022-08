UE prepara plano de ação para conter os preços da energia

A União Europeia (UE) prepara uma "reforma estrutural" do mercado da energia elétrica no bloco e se mobiliza para conter o aumento implacável nos preços da energia, disseram altos funcionários europeus nesta segunda-feira (29).



Em um discurso em Bled, Eslovênia, a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que o bloco prepara uma intervenção de emergência e uma reforma estrutural do mercado de eletricidade, em um cenário de preocupação generalizada.



"O aumento dos preços da eletricidade expõe as limitações do nosso atual desenho de mercado (...)", que foi pensado "para diferentes circunstâncias", disse a responsável.



"É por isso que estamos trabalhando agora em uma intervenção emergencial e uma reforma estrutural do mercado de eletricidade", acrescentou.



Quase simultaneamente, durante uma coletiva de imprensa em Praga, o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, falou a favor de uma "ação rápida" para reformar o mercado de eletricidade.



De acordo com Scholz, há entre os países da UE um "acordo completo" sobre esta urgência de tomar medidas.



Pouco antes, o ministro da Indústria e Comércio da República Tcheca (país que ocupa a presidência rotativa da UE), Jozef Sikela, anunciou que os ministros de energia do bloco terão uma reunião de emergência em 9 de setembro.



"Convoco uma reunião extraordinária do Conselho de Energia. Nos reuniremos em Bruxelas em 9 de setembro. Temos que consertar o mercado de energia. A solução no nível da UE é de longe a melhor que temos", tuitou.



Por sua vez, a primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, alertou os empresários nesta segunda-feira sobre os riscos do racionamento de energia neste inverno boreal e pediu que reduzam o consumo.



"Se agirmos coletivamente, podemos superar o risco de escassez, mas se todos não participarem e se todos os cenários desfavoráveis se juntarem, poderemos ser obrigados a impor reduções aos consumidores", alertou.



Borne explicou aos executivos que "se acabarmos em um racionamento, as empresas serão as mais afetadas e, infelizmente, devemos estar preparados para isso".



Na última sexta-feira, Alemanha e França registraram preços recordes de eletricidade.



No caso da Alemanha, os contratos futuros de um ano saltaram para 995 euros por megawatt-hora, enquanto na França ultrapassaram 1.100 euros, embora um ano atrás estivessem em 85 euros.