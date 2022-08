Incêndio em balsa com 300 pessoas na Suécia é apagado

Um incêndio que começou nesta segunda-feira (29) em uma balsa com 300 pessoas a bordo na costa da Suécia foi controlado e a embarcação será rebocada para o porto, disseram autoridades marítimas suecas.



O incêndio parece ter começado em um caminhão refrigerado localizado no convés de carros da "Stena Scandica", que cobre uma rota entre a Suécia e a Letônia.



"O incêndio está apagado", disse a porta-voz da Administração Marítima sueca, Lisa Mjorning, acrescentando que será rebocado nas próximas três a quatro horas para Nynashamn, ao sul de Estocolmo.



A responsável acrescentou que 300 pessoas ainda se encontram na balsa, corrigindo um relatório anterior feito pela sua agência que afirmava que uma operação de resgate estava em andamento.



A operação incluiu três helicópteros e sete embarcações no local.