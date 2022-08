Autoridades de Defesa dos EUA e aliados se reunirão na Alemanha para falar da Ucrânia

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunirá com seus homólogos de países aliados em 8 de setembro na Alemanha para discutir o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, informaram os comandos militares americanos nesta segunda-feira (29).



A reunião presencial do "Grupo de Contato de Defesa sobre a Ucrânia" também incluirá altos comandos militares, que se reunirão na base americana de Ramstein, acrescentaram.



O chefe do Pentágono "voltou a convidar ministros da Defesa e comandantes militares de todo o mundo para discutir a atual crise na Ucrânia e as várias questões de segurança enfrentadas pelos aliados e parceiros dos Estados Unidos", disse o comunicado.



Em um momento em que os combates continuam na Ucrânia, o presidente Volodimir Zelensky disse que queria recuperar "todas as regiões sob ocupação russa", incluindo a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.