Irã diz que pacto nuclear 'não faz sentido' se AIEA não encerrar sua investigação

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, afirmou nesta segunda-feira (29) que "não faz sentido" salvar o acordo nuclear de 2015 se a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não encerrar sua investigação sobre os estabelecimentos não declarados no país.



"Durante as negociações, destacamos que todos os temas [relacionados à AIEA] devem ser resolvidos", disse Raisi em coletiva de imprensa.



"Se essas questões não forem resolvidas, não faz sentido falar do acordo", acrescentou.



O Irã pediu diversas vezes que a AIEA encerre sua investigação sobre a descoberta de restos de urânio enriquecido em três locais não declarados no Irã.



A agência nuclear da ONU instou o Irã a "cooperar" em junho e lamentou a falta de respostas "credíveis" de Teerã sobre esses vestígios.



O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, disse à CNN na semana passada que "não tinha intenção" de interromper a investigação.



Raisi fez esta declaração enquanto seu país analisa a resposta dos Estados Unidos a suas sugestões sobre um texto "final" apresentado pela União Europeia para salvar o acordo histórico.



O governo dos Estados Unidos permanece firme em sua exigência de que o Irã coopere com a AIEA.



O acordo entre Irã e seis potências mundiais - Reino Unido, China, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos - concedia ao Irã um alívio das sanções em troca de que freasse seu programa nuclear.



Desde que assumiu o cargo em 2021, o presidente Joe Biden tenta fazer com que os Estados Unidos voltem ao acordo abandonado por seu antecessor Donald Trump em 2018.