Clérigo xiita iraquiano Moqtada Sadr anuncia aposentadoria definitiva da política

O poderoso clérigo xiita iraquiano Moqtada Sadr, uma figura crucial da vida pública do país, anunciou nesta segunda-feira (29) que está deixando a política em definitivo, em um momento de grave crise.



"Eu decidi não interferir em temas políticos. Portanto, anuncio agora minha aposentadoria definitiva", escreveu Moqtada Sadr no Twitter.



O líder xiita fez o anúncio em um momento de estagnação política total no Iraque, com uma disputa entre as forças xiitas para nomear o próximo primeiro-ministro, após as eleições de outubro de 2021.



O Iraque continua sem primeiro-ministro e sem governo, pois as forças xiitas não conseguem alcançar um acordo sobre o modo de designação.



Sadr, muito influente no Iraque, exigia a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para tirar o país da crise.



Seus apoiadores ocupam há vários meses as imediações do Parlamento em Bagdá. Na semana passada bloquearam por algumas horas o principal tribunal do país.