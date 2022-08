Alemanha 'comprometida' em apoiar adesão da Ucrânia, Geórgia e Moldávia à UE

O chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, prometeu nesta segunda-feira (29) um forte apoio às candidaturas para aderir à União Europeia da Moldávia, Geórgia e Ucrânia, e dos países dos Bálcãs, propondo um cenário de um bloco de "30 ou 36 membros".



"Seu acesso à UE está em sintonia com nossos interesses", disse o chanceler alemão em um discurso sobre sua perspectiva sobre o bloco europeu na Universidade Carolina de Praga.



Scholz mencionou "uma União Europeia de 30 ou 36 Estados". Será "diferente da nossa União atual", acrescentou.



Ele também apontou que nesta futura configuração, as regras de funcionamento terão que mudar.



À medida que o bloco se expande, o poder de veto de cada membro terá que desaparecer, afirmou Scholz, que propôs uma transição para um sistema de "voto por maioria" para não atrasar a tomada de decisões da UE.



A invasão russa da Ucrânia já está testando o sistema de unanimidade, em um momento em que uma ação rápida é ainda mais necessária.



"Vamos buscar compromissos juntos. Eu poderia imaginar, por exemplo, começar com votação por maioria em áreas onde é especialmente importante falarmos a uma só voz: sobre política de sanções, por exemplo, ou sobre questões relacionadas aos direitos humanos".



Scholz acrescentou que os Estados-membros não têm apenas duas opções para votar sim ou não, também podem adotar uma "abstenção construtiva".