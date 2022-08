Acidente com caminhão durante churrasco deixa seis mortos na Holanda

Seis pessoas morreram e sete ficaram feridas quando um caminhão com placa da Espanha atropelou um grupo de pessoas que participavam de um churrasco perto de Roterdã, informou a polícia holandesa neste domingo.



O acidente ocorreu por volta das 18h locais de ontem, quando o caminhão saiu da estrada no vilarejo de Nieuw-Beijerland, a 30 km de Roterdã. O veículo avançou contra um grupo de pessoas que estavam em um churrasco organizado por um clube de patinação, informou a imprensa local.



"Seis pessoas morreram e sete ficaram feridas, uma em estado grave, no acidente de ontem", afirmou a porta-voz da polícia, Mirjam Boers. "Estamos investigando o que aconteceu exatamente", acrescentou.



As vítimas foram três mulheres, de 28, 32 e 75 anos, e três homens, de 41, 50 e 62 anos, todos moradores da região, segundo a polícia. Um dos feridos está internado em estado grave.



O caminhão pertence à empresa El Mosca, com sede na Espanha. O motorista foi detido e "não estava sob efeitos de bebida alcoólica', afirmou a porta-voz policial.



Uma das vítimas estava grávida", informou o prefeito Charlie Aptroot, acrescentando que havia crianças entre os feridos.



O rei Guilherme Alexandre e a rainha Máxima expressaram sua dor pela tragédia. O premier da holanda, Mark Rutte, também ofereceu seus pêsames.



Uma testemunha citada pela TV local afirmou que o caminhão parou em um cruzamento antes de seguir em direção ao grupo. Três das vítimas - uma mãe, seu filho e sua nora, grávida - pertenciam à mesma família, segundo a emissora.



O eventou causou comoção na comunidade de Nieuw-Beijerland. "Quando chegamos aqui, a situação era realmente horrível. Havia muitos policiais, ambulâncias, caminhões de bombeiro, todo mundo estava aqui", contou à AFP o morador Bob van den Burg, 20 anos, que visitou ontem o local do acidente. "Todo mundo foi afetado e lamenta a morte das pessoas daqui, onde nunca acontece nada. Quase não há roubos, nem nada horrível."