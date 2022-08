Acidente com caminhão deixa seis mortos e sete feridos na Holanda

Seis pessoas morreram e sete ficaram feridas depois que um caminhão atropelou um grupo que participava em um churrasco perto de Roterdã no sábado, informou a polícia holandesa neste domingo.



O acidente aconteceu no fim da tarde de sábado, quando o caminhão, com placa da Espanha, saiu da estrada em Zuidzijdsedijk, a 30 km de Roterdã.



O veículo avançou contra um grupo de pessoas que estavam em um churrasco organizado por um clube de patinação local.



"Seis pessoas morreram e sete ficaram feridas, uma em estado grave, no acidente de ontem", afirmou a porta-voz da polícia, Mirjam Boers.



"Estamos investigando o que aconteceu exatamente", acrescentou.



O caminhão pertence à empresa El Mosca, com sede na Espanha.



O motorista foi detido e "não estava sob efeitos de bebida alcoólica', afirmou a porta-voz policial.



Uma testemunha citada pela televisão local afirmou que o caminhão parou por um momento em um cruzamento, antes de seguir em direção ao grupo.