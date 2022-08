Sérvia cancela evento LGBT EuroPride de setembro

A Sérvia cancelou o festival LGBT EuroPride programado para setembro e que acontece a cada ano em uma cidade europeia, anunciou o presidente Aleksandar Vucic, que citou como razão a "difícil crise" no Kosovo.



"A decisão foi tomada com a aprovação da maioria dos membros do governo e do primeiro-ministro", disse o presidente em uma entrevista coletiva, na qual anunciou que o evento será "adiado ou cancelado".



"Simplesmente não é possível gerenciar tudo em um determinado momento", acrescentou.



O presidente, além de citar a crise no Kosovo, mencionou os problemas de energia alimentação e inflação que afetam o continente.



Os organizadores do evento, no entanto, garantem que o LGBT EuroPride será realizado como está previsto, ressaltando que as proibições das paradas da comunidade LGBT foram consideradas inconstitucionais pela justiça.



"O Estado não pode cancelar o Europride, pode tentar proibir o evento, o que seria uma clara violação da Constituição", afirmou o coordenador do Europride 2022, Marko Mihajlovic, no Twitter.



"Europride acontecerá como está previsto em 17 de setembro", completou.