Moradores de Los Angeles protestam contra filmagens de 'Velozes e Furiosos 10'

Os moradores de um bairro de Los Angeles onde foram filmadas cenas da saga "Velozes e Furiosos" manifestaram-se nesta sexta-feira contra as gravações do próximo filme da sequência, alegando que suas ruas se tornaram palco de corridas de carros ilegais.



A manifestação ocorreu antes das gravações deste fim de semana em Angelino Heights, bairro histórico próximo ao centro da cidade e residência do personagem de Vin Diesel, "Dominic Toretto".



Para Damian Kevitt, morador e fundador da associação Streets Are for Everyone (Safe), a saga permitiu "glorificar uma atividade ilegal", ao transformar Angelino Heights em "destino turístico para os rachas". Outra moradora do bairro, Bella, conta que seus filhos ficaram traumatizados com o barulho dos carros à noite e o medo de serem atingidos.



A Safe exige que a cidade instale redutores de velocidade e decrete uma política de tolerância zero para as corridas. A associação também pediu à Universal Pictures que adicione uma menção nos filmes da saga que desencoraje as pessoas a participar dos rachas.



Procurada, a Universal não respondeu de imediato ao contato feito pela AFP. O lançamento de Velozes e Furiosos 10 está previsto para o próximo mês de maio.