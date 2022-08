Os preços do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira (26), entre potenciais reduções da produção dos países-membros da Opep+ e um eventual retorno ao acordo nuclear iraniano de 2015.



Também incidiram nos preços as normas do Departamento de Energia dos Estados Unidos para que as refinarias foquem na reconstituição de suas reservas no país ao invés de ampliar suas exportações.



O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em outubro, subiu 1,66%, para US$ 100,99.



Já o barril West Texas Intermediate (WTI), de referência nos EUA, para entrega no mesmo mês, fechou em alta de 0,58%, para 93,06 dólares.