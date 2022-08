O candidato do partido de oposição angolano UNITA rejeitou nesta sexta-feira os resultados parciais das eleições desta semana, que deram a vitória ao MNLPA, no poder no país africano desde 1975.



"UNITA não reconhece os resultados parciais divulgados pela Comissão Eleitoral", disse seu líder, Adalberto Costa Junior, em coletiva de imprensa em Luanda.