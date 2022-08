O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou nesta sexta-feira (26) uma cópia editada do depoimento que convenceu um juiz a autorizar a busca na residência do ex-presidente Donald Trump na Flórida.



Os advogados do Departamento de Justiça se opuseram à divulgação do documento, mas o juiz ordenou que fosse tornado público com a edição que o Departamento considerasse necessária para proteger uma investigação relacionada à segurança nacional.