Central nuclear de Zaporizhzhia foi reconectada à rede ucraniana

A central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa, ocupada pelas forças russas e alvo recente de bombardeios, foi reconectada à rede de energia elétrica nesta sexta-feira (26), um dia depois de ter sido desconectada, anunciou a operadora ucraniana.



"Um dos reatores da central de Zaporizhzhia interrompidos na quinta-feira foi reconectado à rede elétrica hoje, sexta-feira, às 14H04 (8H04 de Brasília), informou a operadora Energoatom.



Zaporizhzhia é objeto de preocupação desde que foi ocupada pelas forças russas no início de março, poucos dias após o começo da ofensiva contra a Ucrânia (24 de fevereiro).



A preocupação aumentou nas últimas semanas, após bombardeios dos quais Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente na cidade de Energodar, onde fica a central e a conexão à rede ucraniana.



"A Rússia colocou os ucranianos e todos os europeus a um passo de um desastre nuclear", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na noite de quinta-feira.



Segundo a Energoatom, a desconexão se deu devido a incêndios na central térmica que abastece de eletricidade os reatores nucleares.



Nesta sexta-feira, a Energoatom afirmou também que "está trabalhando para aumentar a potência" do reator reconectado.



- Sem tempo a perder -



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou na semana passada que a situação na planta era "realmente volátil" e destacou "o risco real de uma catástrofe nuclear".



"Não podemos nos permitir perder mais tempo", declarou na quinta-feira o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, acrescentando que estava decidido a "conduzir pessoalmente" a usina.



A assessora do ministro ucraniano de Energia, Lana Zerkal, disse que a agência da ONU realizaria uma missão em Zaporizhzhia "na próxima semana".



Posteriormente afirmou, no entanto, que a Rússia "está criando obstáculos" para impedir que os especialistas da AIEA cheguem ao local através do território ucraniano como foi acordado previamente.



- Desviar o fluxo energético -



As autoridades ucranianas suspeitam que Moscou pretende desviar o fornecimento de energia de Zaporizhzhia à península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.



Na quinta, os Estados Unidos rechaçaram qualquer tentativa neste sentido e seu presidente Joe Biden exigiu que Moscou devolva o controle da planta a Kiev.



"A eletricidade que [Zaporizhzhia] produz pertence legitimamente à Ucrânia e qualquer tentativa de desconectar a planta da rede elétrica ucraniana para desviá-la a zonas ocupadas [pela Rússia] é inaceitável", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.



O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta sexta-feira que o setor "nuclear civil" não seja "um instrumento de guerra" e lembrou que os conflitos "em nenhum caso devem atentar contra a segurança nuclear do país, da região e do mundo".



O Ministério britânico da Defesa advertiu que algumas imagens de satélite capturadas no fim de semana mostravam uma presença importante de tropas russas na central.



Segundo o ministério britânico, blindados de transporte de tropas foram mobilizados a cerca de 60 metros de um dos reatores e "as tropas russas provavelmente estavam tentando esconder os veículos entre tubulações e andaimes".



- Bombardeios -



Desde que as forças russas se retiraram dos arredores de Kiev no final de março, os combates se concentram no leste e sul do país.



A Presidência ucraniana informou nesta sexta que nas últimas 24 horas a Rússia bombardeou a região de Kharkiv (nordeste), onde foram registrados um morto e três feridos, Donetsk (leste), com dois mortos e sete feridos, além de Dnipro (centro), sem vítimas.



Nesta última região, o exército russo bombardeou na quarta-feira a estação de trem de Chaplino, deixando ao menos 25 mortos - entre eles duas crianças de 6 e 11 anos - e dezenas de feridos, segundo o balanço oficial ucraniano.



Já a Rússia garante que um trem militar foi bombardeado em Chaplino e "mais de 200 soldados" ucranianos morreram.



Segundo a Presidência ucraniana, "repetidos ataques inimigos foram repelidos" na região de Lugansk (leste), que junto com Donetsk forma a bacia do Donbass.