Presidência da UE organiza reunião sobre crise energética

O primeiro-ministro da República Tcheca, país que atualmente preside a União Europeia (UE), declarou nesta sexta-feira (26) que irá convocar uma reunião "urgente" para abordar a crise energética, desencadeada após a ofensiva russa na Ucrânia.



A Presidência tcheca "convocará uma reunião urgente dos ministros da Energia, para tratar de medidas específicas de urgência e enfrentar a situação energética", confirmou o primeiro-ministro, Petr Fiala, no Twitter.



Os 27 Estados-membros da UE pretendem diminuir sua dependência no abastecimento de petróleo e gás russos.



A redução no abastecimento e as preocupações acerca do futuro fizeram com que os preços da energia na Europa disparassem.



O ministro tcheco da Indústria e do Comércio, Jozef Síkela, disse no Twitter que o Conselho Europeu de Energia deveria se reunir "quanto antes possível".



"Estamos em uma guerra energética com a Rússia e isso prejudica toda a União Europeia", declarou Síkela.