Central nuclear de Zaporizhzhia foi reconectada à rede ucraniana

A central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa, ocupada pelas forças russas e alvo recente de bombardeios, foi reconectada à rede de energia elétrica nesta sexta-feira (26), um dia depois de ter sido desconectada, anunciou a operadora ucraniana.



"Um dos reatores da central de Zaporizhzhia interrompidos na quinta-feira foi reconectado à rede elétrica hoje, sexta-feira, às 14H04 (8H04 de Brasília), informou a operadora Energoatom.



A empresa afirmou que os sistemas de segurança funcionam de maneira normal.



O reator reconectado "produz energia elétrica para as necessidades da Ucrânia", acrescentou a Energoatom. "O aumento da potência está acontecendo".



"Os trabalhadores da central de Zaporizhzhia são autênticos heróis, que garantem a segurança nuclear da Ucrânia e de toda Europa", comentou a operadora.



A Ucrânia anunciou na quinta-feira que a central, que fica na região sul do país, havia sido "totalmente desconectada" da rede elétrica, pela primeira vez em sua história, porque as linhas elétricas haviam sido danificadas.



Zaporizhzhia é objeto de preocupação desde que foi ocupada pelas forças russas no início de março, poucos dias após o começo da ofensiva contra a Ucrânia (24 de fevereiro).