Macron diz que a bola está com o Irã nas negociações sobre o acordo nuclear

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou nesta sexta-feira que "a bola está no campo dos iranianos", em referência às negociações sobre a retomada do acordo nuclear entre Teerã e as grandes potências.



Macron, questionado sobre a perspectiva da retomada do pacto de 2015, não falou sobre a possibilidade de conclusão das negociações. E considerou que, depois das "conversações importantes' realizadas especialmente com os Estados Unidos, agora "a bola está no campo dos iranianos".



As negociações sobre o programa nuclear iraniano, iniciadas há 16 meses, mas que foram suspensas e retomadas no início de agosto, têm como objetivo salvar o acordo entre Irã, de um lado, e Estados Unidos, Reino Unido, China, França, Alemanha, Rússia e UE, do outro.