O presidente francês, Emmanuel Macron, elogiou nesta sexta-feira o fato de a Argélia ajudar na "diversificação" do fornecimento de gás da Europa, durante o segundo dia de visita oficial ao país do norte da África.



"Não estamos em disputa com a Itália sobre o gás argelino", disse Macron, antes de destacar o "reduzido peso do gás no conjunto de fontes de energia" da França.



Ao contrário, disse, "agradeço à Argélia" por ter aumentado os volumes injetados no gasoduto que abastece a Itália.



"É bom para a Itália, é bom para a Europa e melhora a diversificação da Europa", antes muito dependente do gás russo.