Christie's vai leiloar coleção de arte de cofundador da Microsoft avaliada em mais de US$ 1 bilhão

A Christie's anunciou que leiloará a coleção de arte do falecido cofundador de Microsoft Paul Allen, avaliada em mais de um bilhão de dólares.



A venda, que acontecerá em novembro e incluirá mais de 150 peças que abrangem 500 anos de história da arte, será "o maior e mais excepcional leilão de arte da história", afirmou a Christie's em um comunicado.



Entre as peças estão "La montagne Sainte-Victoire", do pintor francês Paul Cézanne, avaliada em mais de 100 milhões de dólares, informou a casa de leilões.



A Christie's informou que toda a arrecadação será destinada a causas beneficentes, de acordo com os desejos de Allen, que era um ávido colecionador, inovador e filantropo.



Falecido em 2018, aos 65 anos, Allen fundou a Microsoft com Bill Gates em 1975. Juntos, eles inventaram o sistema operacional para computador que gerou uma fortuna para a gigante de tecnologia americana.



Allen deixou a empresa em 1983 por problemas de saúde e uma relação deteriorada com Gates, que permaneceu no comando da Microsoft até o ano 2000.



O recorde para um leilão de arte de uma coleção particular foi estabelecido este ano com o casal americano Harry e Linda Macklowe, com 922 milhões de dólares obtidos nas vendas conduzidas pela Sotheby's.



- "Combinação única" -



Além da obra de Cézanne, a coleção de Allen inclui ainda "Small False Start" do pintor americano Jasper Johns, avaliada em mais de 50 milhões de dólares, segundo o jornal The New York Times.



A Christie's não revelou outras obras da coleção, mas uma exposição itinerante em 2016 do acervo de Allen exibiu peças de Monet, Manet, Klimt, entre outros.



O ano de 2022 já é considerado um dos maiores da história do mercado de arte.



Além do leilão do magnata do setor imobiliário Macklowe, um retrato de Marilyn Monroe por Andy Warhol foi vendido em maio por 195 milhões de dólares, um recorde para uma peça de arte do século XX.



"Para Paul, a arte era analítica e emocional. Ele acreditava que a arte expressava uma perspectiva única da realidade, combinando o estado interno e o olhar interno do artista, de uma maneira que pode inspirar a todos", disse Jody Allen, administradora do espólio do bilionário.



"Sua coleção reflete a diversidade de seus interesses, com sua própria mística e beleza".



O diretor executivo da Christie's, Guillaume Cerutti, afirmou que o leilão será diferente de todos.



"A figura inspiradora de Paul Allen, a qualidade extraordinária e a diversidade dos trabalhos, assim como a destinação de toda a arrecadação para a filantropia, criam uma combinação única que farão do leilão da Coleção Paul G. Allen um evento de magnitude sem precedentes", declarou Cerutti.



