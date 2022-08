Retirada de escombros da central de Fukushima sofre novo atraso

Os trabalhos para retirar os escombros da devastada central nuclear japonesa de Fukushima foram novamente adiados para garantir a segurança do projeto, anunciou a operadora da usina.



A Tokyo Electric Power Co (TEPCO) havia planejado o começo da retirada dos detritos radioativos de um dos reatores este ano, uma tarefa que já havia sido adiada de sua data de início original em 2021.



Mas na quinta-feira a empresa afirmou que precisa de um "período de preparação adicional" de até 18 meses, o que pode provocar o adiamento da obra para março de 2024.



A TEPCO afirmou em um comunicado que o atraso é necessário para "melhorar a segurança e garantir o sucesso" da inspeção dentro dos reatores e a retirada dos escombros.



"O prazo foi ajustado para que os trabalhos comecem no segundo semestre do ano fiscal de 202", que termina em março de 2024, afirmou a empresa.



Os engenheiros estão ajustando um braço robótico projetado especialmente para a tarefa, incluindo o processo de calibrar a velocidade e precisão, destacou a TEPCO.



Um tsunami violento em 11 de março de 2011 provocou o derretimento de três reatores da central de Fukushima (nordeste do Japão), no acidente nuclear mais grave desde Chernobyl.



A TEPCO, o governo e uma coalizão de empresas de engenharia trabalham para desmantelar os reatores danificados em um projeto que deve demorar 40 anos.



