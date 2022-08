Califórnia anuncia que todos os veículos novos deverão ter 'emissões zero' em 2035

Os automóveis novos comercializados na Califórnia deverão ter "zero emissões" a partir de 2035, segundo um texto aprovado nesta quinta-feira (25) no estado, que lidera os esforços para a transição energética nos Estados Unidos.



"Acelerar rapidamente o número de veículos com emissões zero em nossas estradas e vias expressas reduzirá substancialmente as emissões e a poluição para todos os californianos, especialmente para aqueles que vivem perto das estradas e sofrem com a poluição constante do ar", disse em um comunicado a presidente da Junta de Recursos Atmosféricos da Califórnia (Carb, na sigla em inglês), Liane Randolph.



A medida foi comemorada por ambientalistas, que esperam que a mesma sirva de incentivo para outras regiões dos Estados Unidos adotarem rapidamente os veículos elétricos.



As normas anunciadas pela Carb exigem que um percentual cada vez maior de novos carros vendidos no estado não emitam gases poluentes, até chegar à proibição completa dentro de 13 anos.



"O prazo é ambicioso, mas alcançável: quando uma criança nascida este ano chegar à adolescência, apenas veículos com zero emissões e um número limitado de híbridos novos estarão à venda na Califórnia", detalhou a Carb em nota.



A agência, que tem a tarefa de encontrar uma forma de implementar a determinação do governador Gavin Newsom para a transição do setor automobilístico no estado, disse que os benefícios ambientais e de saúde serão significativos.



"Para 2037, as novas regras serão responsáveis por uma redução de 25% na poluição causada por smog de veículos leves", acrescentou.



"Isso beneficia todos os californianos, mas especialmente as comunidades do estado mais prejudicadas ambiental e economicamente ao longo de rodovias e outras vias movimentadas."