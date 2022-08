A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (25) graças a alguns indicadores melhores do que o esperado, e aguarda tranquila o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, na sexta-feira.



No sino de fechamento, o índice Dow Jones registrou alta de 0,98%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,67% e o índice ampliado S&P; 500 teve ganhos de 1,42%.