Condenado é executado nos EUA após governador rejeitar pedido de clemência

Um condenado de 50 anos foi executado nesta quinta-feira (25) em Oklahoma, depois que o governador rejeitou uma recomendação de clemência do conselho de indultos deste estado do centro dos Estados Unidos.



James Coddington foi executado por injeção letal na manhã desta quinta-feira na Penitenciária Estadual de McAlester, disseram funcionários da prisão.



"A execução de hoje aconteceu de acordo com o protocolo, sem nenhum problema", disse Scott Crow, diretor do Departamento Correcional de Oklahoma.



Um procedimento falido obrigou o Oklahoma a suspender temporariamente as execuções em 2015, que foram retomadas em outubro do ano passado.



Coddington foi condenado à morte pelo assassinato em 1997 de um amigo, Albert Hale, de 73 anos, que se recusou a lhe dar dinheiro para comprar drogas.



A Junta de Indultos e Liberdade Condicional de Oklahoma recomendou a medida de clemência para Coddington, mas o governador Kevin Stitt a rejeitou na quarta-feira. Coddington se tornou a décima pessoa executada nos Estados Unidos em 2022.