A Casa Branca condenou nesta quinta-feira (25) a "deterioração dramática" dos direitos humanos na Nicarágua após a detenção no país de um bispo católico, crítico ao governo.



"Tem havido uma deterioração dramática do respeito aos princípios democráticos e aos direitos humanos pelo regime da Nicarágua, incluindo o aprisionamento de líderes democráticos, membros da oposição política, estudantes e jornalistas", disse a repórteres a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.



O governo do presidente Joe Biden "considera isto inaceitável e condena estas ações", afirmou ela.