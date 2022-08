UE afirma que Rússia terá que prestar contas por bombardeio contra estação de trem

A União Europeia (UE) condenou nesta quinta-feira o bombardeio da Rússia contra uma estação ferroviária da Ucrânia e afirmou que "os responsáveis terão que prestar contas".



"A UE condena com veemência outro ataque odioso executado pela Rússia contra civis", tuitou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, em referência ao bombardeio de quarta-feira contra a estação de trem de Chaplyne, no centro da Ucrânia, que deixou pelo menso 25 mortos e 31 feridos, de acordo com a empresa que opera o serviço ferroviário na Ucrânia.



Borrell não indicou como Bruxelas pretende responsabilizar Moscou, mas na próxima semana ele presidirá reuniões de ministros das Relações Exteriores e da Defesa da UE em Praga para abordar a crise.



Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, os países do bloco adotaram várias sanções econômicas contra Moscou e muitos países da UE forneceram armas à Ucrânia.



Mas Borrell admitiu recentemente que será difícil seguir apoiando de forma unânime a ex-república soviética em um contexto de aumento do preço da energia, que afeta empresas e consumidores europeus e ameaça provocar uma recessão.