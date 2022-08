Parentes prestam homenagem ao falecido fotógrafo da Guerra do Vietnã

Amigos e ex-colegas prestaram homenagem nesta quinta-feira ao renomado fotógrafo da Guerra do Vietnã Tim Page, a quem lembraram como um "mentor" e "talento extraordinário", após sua morte na Austrália aos 78 anos.



O fotógrafo inglês, com uma carreira de meio século em vários países, ficou famoso por sua série de imagens contundentes e perturbadoras da Guerra do Vietnã.



Com uma câmera Leica no ombro e um cigarro na boca, Page passou grande parte da década de 1960 nos rios e florestas da Indochina, capturando imagens que definiriam a guerra e uma era.



"Qualquer foto de guerra é uma foto antiguerra", disse em uma entrevista meio século depois do conflito. "A cobertura afetou a opinião pública."



O carismático Page passou sua infância em um orfanato inglês, uma experiência que seu amigo Luke Hunt diz que o tornou "muito bom em se dar bem com as pessoas".



Com a guerra em andamento, Page entrou no jornalismo com a agência United Press International e se tornou o símbolo de uma classe de fotojornalistas destemidos, não convencionais e sem remorso.



Em seu livro "Dispatches", o autor Michael Herr chamou Page de o mais extravagante dos "loucos correndo pelo Vietnã".



Hunt lembrou que "Tim não era como muitos dos jornalistas antigos, ele não era uma daquelas pessoas presunçosas que diziam 'nós fizemos melhor do que você'. Era muito generoso".



Em 1990 ele se estabeleceu no Camboja, onde trabalhou para vários veículos de comunicação, incluindo a AFP, e passou anos tentando investigar as mortes de seus amigos Sean Flynn e Dana Stone, que desapareceram naquele país na década de 1970. Acredita-se que tenham sido mortos pelo regime do Khmer Vermelho.



Page morreu de câncer na quarta-feira em sua casa na Austrália, onde morava com sua parceira de longa data Marianne Harris.