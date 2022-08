Ex-embaixadora britânica detida em Mianmar

As autoridades de Mianmar prenderam uma ex-embaixadora britânica no país asiático, informou nesta quinta-feira (25) uma fonte diplomática.



Vicky Bowman, que foi embaixadora do Reino Unido em Mianmar de 2002 a 2006, foi detida na quarta-feira na capital econômica do país, Yangon, afirmou a fonte, que pediu anonimato.



Antes de ser embaixadora, Bowman foi a segunda secretária na sede diplomática britânica de 1990 a 1993.



"Nos preocupa a detenção de uma mulher britânica em Mianmar", afirmou um porta-voz da embaixada à AFP.



"Estamos em contato com as autoridades locais e estamos prestando assistência consular", acrescentou.



O marido de Bowman, o famoso artista birmanês Htein Lin, também foi detido, segundo a fonte diplomática.



A imprensa local informou que o casal foi levado para a prisão de Insein, em Yangon, e que seriam acusados de violar a lei de migração.



Um porta-voz da junta não respondeu aos pedidos de comentário da AFP.



Bowman dirige o Centro de Empresas Responsáveis de Mianmar.