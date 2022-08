Zelensky eleva a 22 número de mortos em bombardeio russo contra estação ferroviária na Ucrânia

O número de mortos em um bombardeio russo contra uma estação ferroviária ucraniana aumentou para 22, disse o presidente Volodymyr Zelensky nesta quarta-feira (24), quando o país marca os seis meses de guerra.



"Chaplino é nossa dor hoje. Neste momento, são 22 mortos, incluindo cinco pessoas que foram incineradas em um carro. Um menino morreu, ele tinha 11 anos. Um foguete russo destruiu sua casa", disse o presidente ucraniano em seu discurso diário, revisando um balanço anterior.



Antes, em fala perante o Conselho de Segurança da ONU, o presidente ucraniano tinha dado um primeiro balanço de 15 mortos e 50 feridos.



"Acabo de receber a informação de um disparo de míssil russo contra uma estação ferroviária na região de Dnipropetrovsk", havia dito Zelensky.



O míssil impactou "diretamente um dos vagões, na estação de Chaplino. Quatro vagões de passageiros estão em chamas", acrescentou.



"Os socorristas estão no local, mas o balanço de mortos infelizmente pode aumentar. Esta é a nossa vida cotidiana", prosseguiu.



O ataque ocorreu no Dia da Independência da Ucrânia, que em 1991 se desligou a União Soviética.



Esta quarta-feira também marca os seis meses do início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.



Pouco antes, Zelensky tinha prometido que os ucranianos vão lutar "até o final" contra os invasores.



Os combates se concentram atualmente no leste e no sul da Ucrânia, onde a linha de frente parece estagnada, embora a Rússia bombardeie com frequência outras regiões com mísseis de longo alcance, segundo as autoridades ucranianas.