Reservas comerciais de petróleo têm queda maior do que o esperado nos EUA

As reservas comerciais de petróleo caíram mais do que o esperado na semana passada nos Estados Unidos, segundo dados publicados nesta quarta-feira (24) pela Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



Na semana encerrada em 19 de agosto, as reservas comerciais de petróleo caíram 3,3 milhões de barris (mb), enquanto os analistas esperavam uma queda também pronunciada de 2,5 mb.



Enquanto isso, as reservas estratégicas de petróleo perderam 8,1 mb, um recorde, segundo Matt Smith, da Kpler.



No total, os estoques americanos, incluindo comerciais e estratégicos, estão em seu nível mais baixo em quase 20 anos (desde junho de 2003).



Desde o fim do verão de 2021 no hemisfério norte, o governo de Joe Biden liberou mais de 168 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas, em busca de aliviar os preços de ouro negro, um volume inédito.



A queda de reservas comerciais se deve, em parte, ao nível elevado das exportações de petróleo pelos Estados Unidos.



"O aumento da demanda europeia contribui para aumentar as exportações americanas e corrói os estoques", resume Smith.



No caso das reservas de gasolina, os analistas previam uma queda de 1,5 mb na semana passada, mas os volumes permaneceram quase inalterados (-100.000 barris).



A demanda de gasolina, enquanto isso, despencou 10% na semana passada.



"Isso aumenta a preocupação sobre uma desaceleração econômica", comentou Phil Flynn, da corretora Price Futures Group.