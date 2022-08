Biden anuncia alívio para graduados universitários endividados

O presidente Joe Biden anunciou nesta quarta-feira (24) que a maioria dos graduados universitários dos Estados Unidos que continuam com dívidas estudantis obterão um alívio de 10.000 dólares.



"Mantendo minha promessa de campanha, meu governo está anunciando um plano para dar um respiro às famílias trabalhadoras e de classe média enquanto se preparam para retomar os pagamentos de empréstimos estudantis federais em janeiro de 2023", disse Biden no Twitter a menos de três meses das eleições de meio de mandato.



O problema da dívida estudantil vem de décadas.



No total, cerca de 45 milhões de universitários em todo o país devem 1,6 trilhão de dólares, segundo a Casa Branca.



As universidades americanas podem custar entre 10.000 e 70.000 dólares ao ano, o que deixa os graduados com uma dívida gigante quando ingressam no mercado de trabalho.



Segundo estimativas do governo, a dívida média dos estudantes universitários americanos quando se formam é de 25.000 dólares, uma quantia que muitos levam anos ou inclusive décadas para pagar.



O desconto parcial de 10.000 dólares se aplica apenas a quem ganha menos de 125.000 dólares por ano, segundo uma ilustração que acompanha o tuíte do presidente.



Para aqueles que frequentaram a faculdade com ajuda do governo por meio de bolsas Pell, o alívio será de 20.000 dólares.



Esses descontos estão bem abaixo do objetivo de alguns democratas de garantir a remissão total.



Mas os republicanos se opõem, argumentando que cortar qualquer quantia de empréstimos para graduados é injusto para aqueles que passaram anos economizando para pagar suas próprias dívidas.