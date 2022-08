O Irã recebeu uma resposta dos Estados Unidos aos "ajustes" que propõe ao rascunho apresentado pela União Europeia (UE) para salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, informou o ministério das Relações Exteriores.



"O processo de examinar cuidadosamente as opiniões dos Estados Unidos começou e a República Islâmica do Irã divulgará suas opiniões sobre esse assunto ao coordenador [da UE] quando esse processo estiver concluído", disse o porta-voz do ministério iraniano, Naser Kanani.