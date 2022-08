Seis meses de guerra na Ucrânia representam 'marco triste e trágico', diz Guterres

Os seis meses da invasão russa da Ucrânia representam um "marco triste e trágico", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, ao Conselho de Segurança nesta quarta-feira (24).



"Hoje representa um marco triste e trágico, (na conclusão) de seis meses desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro", disse Guterres, que também denunciou as consequências dessa "guerra absurda" que vai "muito além da Ucrânia".



Em particular, ele reiterou "sua profunda preocupação" com as atividades militares em torno da usina nuclear de Zaporizhzhia.



"Qualquer escalada adicional da situação pode levar à autodestruição", alertou.



Também destacou a persistente ameaça à segurança alimentar mundial após retornar de uma visita à Ucrânia e à Turquia focada nas exportações de grãos ucranianos, que foram retomadas graças a um acordo internacional assinado em julho.



"Em 2022 há comida suficiente no mundo, o problema é sua distribuição desigual. Mas se não estabilizarmos o mercado de fertilizantes em 2022, simplesmente não haverá comida suficiente em 2023", disse ele.