Primeiro-ministro britânico faz visita surpresa a Kiev no Dia da Independência da Ucrânia

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson visitou nesta quarta-feira (24) a Ucrânia, que celebra seu Dia da Independência, onde destacou a "forte vontade dos ucranianos para resistir" à invasão da Rússia, coincidindo com os seis meses da ofensiva lançada por Moscou.



"Há uma forte vontade dos ucranianos para resistir. E isso é o que (o presidente russo Vladimir) Putin não compreendeu", disse Johnson aos jornalistas em uma visita surpresa à capital Kiev.



"Vocês vão defender seu direito a viver em paz, em liberdade e por isso a Ucrânia vai vencer", acrescentou.



O primeiro-ministro britânico se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, que lhe entregou a "Ordem da Liberdade", uma distinção nacional destinada a quem apoia a soberania do país.



"É a terceira vez que Boris Johnson está na Ucrânia desde o início da invasão russa. Nem todos os países têm a sorte de ter um amigo assim", declarou Zelensky.



O Reino Unido é um aliado fiel à Ucrânia desde que a Rússia lançou a invasão em 24 de fevereiro contra a ex-república soviética.