Audiência de "A Casa do Dragão" dispara e estreia de "Os Anéis de Poder" se aproxima

Com a estreia de "A Casa do Dragão", que teve quase 10 milhões de telespectadores no fim de semana nos Estados Unidos, a HBO parece ter saído na frente em seu confronto de fantasia muito badalado contra a próxima série de "O Senhor dos Anéis", da Amazon.



Como o grande sucesso "Game of Thrones", "A Casa do Dragão" se passa no mesmo mundo medieval de Westeros.



Com a estreia no domingo passado, a série tem importância crucial para a rede a cabo e sua plataforma de streaming HBO Max.



A HBO aposta que seu spin-off vai igualar a popularidade de "Game of Thrones", que por oito temporadas ganhou 59 Emmys, quebrando o recorde de uma série dramática na premiação da TV americana.



Na segunda-feira, um comunicado de imprensa apontou 9,986 milhões de espectadores como "a maior audiência de qualquer nova série original na história da HBO".



No entanto, alguns analistas apontam que chamá-la de "nova série original" pode ser uma definição exagerada para um "spin-off" e que seu título principal atraiu 17,4 milhões em sua estreia na temporada final.



De qualquer forma, representa um sucesso para a Warner Bros Discovery, recentemente unificada e atualmente sob intenso escrutínio, enquanto tenta conquistar um lugar para si no cenário do entretenimento em rápida mudança, dominado pela chamada "guerra do streaming".



Um competidor de peso chegará em 2 de setembro: "Os Anéis de Poder", outro épico cheio de espadas, mas desta vez ambientado na Terra Média de J.R.R. Tolkien e criado pela plataforma Prime Video da gigante do varejo Amazon.



"Os Anéis de Poder" é considerado um projeto fetiche do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e foram encomendadas cinco temporadas. É classificada como a série mais cara já produzida.



Seu orçamento é de quase um bilhão de dólares em comparação com os 150 milhões gastos até agora em "A Casa do Dragão". A HBO, no entanto, tem outras sequências e spin-offs ambientadas em Westeros em andamento.



- "Grande fantasia" -



Criadores e executivos de ambos os lados tiveram o cuidado de minimizar a rivalidade.



De fato, as comparações entre os programas podem ser mais difíceis do que nas batalhas de audiência da televisão do passado.



O retorno da HBO a Westeros com sua mistura viciante de dinastias, violência e sexo recebeu, em geral, elogios da crítica.



As críticas da série da Amazon continuam sob um estrito embargo.



Enquanto a HBO comemora seus primeiros números de audiência, a Amazon não é obrigada a divulgar essas estatísticas.



De fato, muitos do lado mais "tradicional" de Hollywood apontaram que o Prime Video - que produz televisão e cinema - pode não estar particularmente interessado nas mesmas métricas de seus aparentes rivais.



No início deste ano, o diretor do órgão comercial da indústria cinematográfica disse à AFP que seu grupo estava "muito preocupado" com o Amazon Prime, observando que o modelo de negócios do serviço de assinatura não estava "tentando ganhar dinheiro" com filmes e programas, mas atraindo consumidores para "comprar seus produtos e usar seus serviços de entrega".



Ainda assim, os fãs de fantasia, incluindo George R.R. Martin - autor dos livros nos quais "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão" são baseados - expressou esperança de que ambos possam ser bem sucedidos.



"Quero que as duas séries encontrem um público que as aprecie e ofereçam ótimos programas de televisão. Grande fantasia", escreveu Martin em um post recente num blog.



"Quanto mais sucessos de fantasia tivermos, mais fantasia em geral teremos."



