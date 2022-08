Governo da Etiópia acusa rebeldes do Tigré de retomar os combates

O norte da Etiópia foi novamente cenário de combates entre o exército federal e os rebeldes de Tigré nesta quarta-feira (24), confirmou o governo nacional, que acusou os insurgentes de "romper" a trégua acordada há cinco meses.



"Sem levar em conta as muitas ofertas de paz feitas pelo governo etíope", as forças da Frente Popular de Libertação do Tigré (TPLF) "executaram um ataque hoje às 5h00" (23h00 de Brasília) em uma área situada ao sul de Tigré e "romperam a trégua", disse o governo em um comunicado.



"Nossas corajosas forças de defesa e todas as nossas forças de segurança respondem o ataque vitoriosamente e de forma coordenada", acrescentou o Executivo federal, pedindo que a comunidade internacional exerça "uma forte pressão" sobre as autoridades rebeldes do Tigré.



O exército federal etíope foi acusado pela manhã de ter lançado uma "ofensiva em grande escala" contra as posições dos rebeldes.



Tanto Tigré quanto as áreas limítrofes com as regiões vizinhas de Amhara e Afar estão em grande parte isoladas do restante do país. Não foi possível verificar as reivindicações feitas por ambas as partes de forma independente e nem comprovar qual era a situação no local.



Esse é um dos primeiros grandes confrontos registrados desde que os dois lados concordaram com uma trégua no final de março.



Nos últimos dias o governo federal e os rebeldes trocaram acusações de planejar a retomada dos combates, apesar de ambos os lados terem se pronunciado a favor da negociação.



O conflito em Tigré começou em novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, enviou o exército para expulsar o governo regional, que refutava sua autoridade há meses e havia atacado bases militares na região, segundo o Executivo central.