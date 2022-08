Biden anuncia quase US$ 3 bilhões em ajuda militar à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira uma ajuda militar de quase 3 bilhões de dólares a Kiev, no dia em que a Ucrânia celebra o Dia da Independência e seis meses após o início da invasão do país pela Rússia.



"Eu tenho orgulho de anunciar nossa maior parcela de assistência à segurança até o momento: aproximadamente US$ 2,98 bilhões em armas e equipamentos que serão entregues por meio da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia", afirmou Biden em um comunicado.



"Isto permitirá que a Ucrânia adquira sistemas de defesa aérea, sistemas de artilharia e munições, sistemas aéreos não tripulados e radares para garantir que possa continuar se defendendo a longo prazo".



Os recursos podem ser utilizados para custos de guerra imediatos, incluindo a compra de suprimentos e armas, e estão separados da Autoridade Presidencial de Retirada (PDA), sob a qual Biden conseguiu ordenar transferências de armas e munições para as forças da Ucrânia a partir de estoques militares americanos.



Na sexta-feira, o Pentágono anunciou o mais recente pacote sob a PDA: 775 milhões de dólares em mísseis, armas, artilharia e munições antiblindagem, assim como uma frota de veículos equipados para a remoção de minas.



Biden também elogiou a resistência da Ucrânia contra a invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro.



"Seis meses de ataques implacáveis apenas fortaleceram o orgulho dos ucranianos por si mesmos, seu país e por seus 31 anos de independência", disse.



"Hoje e todos os dias, estamos ao lado do povo ucraniano".