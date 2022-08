À beira das lágrimas, primeira-ministra da Finlândia defende suas festas particulares

À beira das lágrimas, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, defendeu nesta quarta-feira (24) seu direito à "alegria e à vida", em resposta à polêmica causada por alguns vídeos em que aparece dançando em uma festa animada.



"Sou um ser humano. Às vezes também busco alegria, luz e prazer em meio a essas nuvens escuras", declarou, com a voz trêmula, durante um ato organizado por seu partido, o Partido Social Democrata (SPD), em Lahti, no sul da Finlândia.



"Isso é algo privado, é alegria e vida", declarou ela, com os olhos marejados. "Mas eu não faltei um único dia de trabalho".



Na semana passada, vazaram na internet alguns vídeos da chefe de Governo, em que ela aparece se divertindo com amigos e celebridades.



Alguns a acusam de ter se comportado de forma inadequada para o cargo que ostenta e outros defendem seu direito a desfrutar de um evento privado na companhia de seus amigos.



Para "dissipar qualquer suspeita" de uso de drogas, Sanna Marin fez um exame toxicológico na semana passada, que deu negativo.



"Quero acreditar que as pessoas observam o que fazemos enquanto trabalhamos e não o que fazemos em nosso tempo livre", declarou nesta quarta-feira, admitindo que a semana passada foi "muito difícil".



Na terça-feira, Marin, a primeira-ministra mais jovem da Europa, voltou às primeiras páginas dos jornais ao pedir desculpas por outra foto tirada em sua residência em julho.



Na imagem, divulgada pela mídia finlandesa, duas mulheres são vistas se beijando e levantando as blusas, deixando o peito exposto, mas coberto por uma placa que diz "Finlândia".



"Acho que a foto é inadequada, peço desculpas. Esta foto não deveria ter sido tirada", disse Marin à imprensa.



A dirigente explicou que naquele dia alguns amigos estavam em sua residência para passar uma noite juntos e ir à sauna.



Em um primeiro momento, a foto foi publicada na rede social TikTok, onde foi divulgada por uma "influenciadora" e ex-candidata ao título de Miss Finlândia, que aparece na imagem.