Cristina Kirchner afirma ser alvo de perseguição judicial

Acusada de associação criminosa e improbidade administrativa, Cristina se diz alvo de "vingança": durante o discurso, centenas de apoiadores fizeram manifestação (foto: Juan Mabromata/AFP)





Buenos Aires – A vice-presidente argentina Cristina Kirchner, acusada de corrupção, qualificou ontem o pedido de 12 anos de prisão feito contra ela como uma perseguição judicial para afastá-la da política. "Nada, absolutamente nada do que disseram (os promotores) foi provado", disse Kirchner em discurso de mais de duas horas transmitido pelas rede sociais de seu gabinete no Senado.





Ela foi acusada junto a outras12 pessoas pelos crimes de associação criminosa e improbidade administrativa e o Ministério Público também solicitou, na segunda-feira, em sua última audiência de acusações, a inabilitação política vitalícia da vice-presidente. Durante o discurso, centenas de apoiadores se reuniram em frente à sua casa, em Buenos Aires, e depois diante do Congresso. "Não é um julgamento contra mim, é um julgamento contra o peronismo, os governos nacionais e populares", afirmou a advogada de 69 anos, que foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015.





A vice-presidente, que tem foro especial por prerrogativa de função, solicitou ontem uma ampliação de sua declaração preliminar, mas o pedido foi negado pelo tribunal que considerou que essa fase já está concluída e que a vice-presidente poderá expor seus argumentos nas alegações da defesa, a partir de 5 de setembro.





"São 12 anos (de pedido de prisão), os 12 anos do melhor governo que a Argentina teve nas últimas décadas, por isso pedem 12 anos. Por isso, vão me estigmatizar e condenar. Se eu nascesse 20 vezes, faria o mesmo 20 vezes", afirmou. "Querem vingança, disciplinar a classe política para que ninguém se atreva a fazer o mesmo de novo", afirmou Kirchner.

Acusação

A declaração de Kirchner foi criticada por diversos dirigentes da oposição de centro-direita, entre eles Patricia Bullrich, presidente do partido Pro, do ex-governante Mauricio Macri (2015-2019). "Em vez de se defender das acusações, fala de outra coisa totalmente distinta. Típica manobra de dilação. O tribunal será quem decidirá se o que o promotor disse é suficiente ou não. A vice-presidente tem que esperar, e depois terá a possibilidade de ir ao Tribunal de Cassação", disse Bullrich aos jornalistas.





A acusação contra Kirchner remonta aos seus dois mandatos como presidente (2007-2015) e o anterior (2003-2007), de seu marido Néstor Kirchner, que morreu em 2010. Os autos a descrevem como líder de uma associação criminosa, com a qual supostamente ori- entou a atribuição de licitações de obras públicas na província de Santa Cruz (Sul), seu reduto político, para favorecer o empresário Lázaro Báez.





O Ministério Público estimou em US$ 1 bilhão a quantia que teria sido desviada pelo Estado. O processo judicial começou em 2019 e estima-se que a decisão dos juízes seja conhecida até final do ano. Em caso de condenação, Kirchner pode recorrer. Enquanto não houver uma sentença da Suprema Corte e devido à sua imunidade política como vice-presidente e presidente do Senado, ela não será presa nem ficará inabilitada. Kirchner foi afastada em várias ocasiões por supostos delitos enquanto presidente e ainda responde a cinco processos.

Solidariedade

A ex-presidente recebeu ontem o apoio do ministro da Justiça, Martín Soria, que sustentou que "Cristina foi impedida de se defender quando o código processual é muito claro: a qualquer momento o acusado pode fazer uso da palavra para se defender". Soria acredita que "a falta de imparcialidade deste tribunal e desses promotores" foi exposta em declarações à rádio.





Kirchner também recebeu a solidariedade de alguns líderes de esquerda sul-americana."Manifesto minha mais incondicional solidariedade à vice-presidenta da Argentina e presidenta do Senado desse país-irmão", escreveu a ex-presidente Dilma Rousseff em sua conta no Twitter. O ex-presidente boliviano Evo Morales, por sua vez, escreveu nessa mesma rede social que "a irmã Cristina Kirchner é vítima de um ataque inclemente de 'lawfare', a guerra política que usa a Justiça como arma para inabilitá-la". "Repudiamos a atuação de promotores que imitam o juiz (Sergio) Moro" do Brasil, acrescentou.