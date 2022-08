Wall Street fecha em leve baixa

Wall Street fechou em leve baixa nesta terça-feira, em um mercado cauteloso antes do aguardado discurso da próxima sexta-feira do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.



O Dow Jones cedeu 0,47%, a 32.909,59 pontos; o Nasdaq fechou estável, a 12.381,30 unidades, e o S&P; 500 caiu 0,22%, a 4.128,73 pontos.



"Os investidores estão cautelosos antes do simpósio do Fed em Jackson Hole", onde estarão presentes banqueiros centrais do mundo inteiro, comentaram analistas do Wells Fargo. "O discurso de Powell será o evento central, com os investidores esperando comentários agressivos sobre os juros, e que ele reitere a necessidade de novos aumentos para conter a inflação."



"Todo mundo estará focado no discurso de sexta-feira", assinalou o especialista Jack Ablin. "Os investidores esperam propostas rigorosas do titular do Fed."