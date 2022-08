Os preços do petróleo tiveram forte alta nesta terça-feira, impulsionados pela perspectiva de um possível corte na produção da Opep, por problemas mecânicos em um terminal do Mar Negro e pela expectativa de uma nova redução das reservas americas de petróleo bruto.



Nesse contexto, o barril do Brent para entrega em outubro subiu 3,87%, para 100,22 dólares, ficando acima dos 100 dólares pela primeira vez em três semanas. Já o barril do WTI para o mesmo mês subiu 3,74%, para 93,74 dólares.



"Voltamos a nos concentrar na oferta", resumiu Eli Rubin, do EBW Analytics Group.