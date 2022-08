Drone movido a energia solar cai nos EUA após voo de 64 dias

Um drone movido a energia solar caiu após voar por 64 dias, informou nesta terça-feira (23) o Exército dos Estados Unidos.



O dispositivo Zephy-8 fabricado pelo grupo europeu Airbus "se deparou com eventos que levaram ao inesperado término" da viagem sobre o deserto de Yuma, no Arizona, em 18 de agosto, disse o Exército em nota.



O site Simple Flying, que rastreia voos, afirmou que o aparelho alcançou entre 45 mil e 50 mil pés e, de repente, caiu de forma acelerada.



Movido a energia solar, com 25 metros de envergadura e 75 quilos, o veículo mais que dobrou os recordes de voos não tripulados.



Também esteve perto de superar o voo mais longo de todos os tempos. Em 1959, dois pilotos comandaram um Cessna 172 durante 64 dias, 22 horas e 19 minutos sobre um deserto do sudoeste dos Estados Unidos. O avião foi abastecido duas vezes ao sobrevoar uma caminhonete em movimento que lhe forneceu combustível.



O Zephyr voou quase o tempo todo na estratosfera para comprovar sua capacidade de receber e transmitir dados. O aparelho foi pilotado por conexões de satélite, informaram o Exército e a Airbus.



O drone poderá um dia servir como estação por sua capacidade de permanecer em altitudes elevadas por longos períodos e fornecer serviços de comunicação de banda larga a regiões remotas.