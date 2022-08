Gigante de tecnologia russa Yandex vende plataformas de comunicação e entretenimento

A gigante de tecnologia Yandex, também conhecida como "Google da Rússia", anunciou nesta terça-feira(23) que venderá sua plataforma de notícias e redes sociais a seu concorrente e proprietário da maior rede social russa, VK, uma medida que pode reforçar o controle da informação por Moscou em plena ofensiva na Ucrânia.



"Chegamos a um acordo vinculante com a VK, (...) para vender a plataforma de notícias da Yandex e o serviço de entretenimento Zen", disse a companhia em nota.



Também será vendida sua página principal Yandex.ru, sua ferramenta de busca, e-mail e outros serviços no multimídia ao novo domínio: ya.ru. O VK, proprietário da VKontakte, conhecido como "Facebook russo", confirmou a aquisição em nota.



Como parte da transação, que será concluída em 2023, o VK deve ceder à Yandex todas suas ações do serviço de entrega de comida Delivery Club.



Este acordo reforçou consideravelmente o peso do VK no panorama da mídia russa. Este grupo é dirigido por Vladimir Kirienko, filho de Serguei Kirienko, membro do governo federal e colaborador próximo a Vladimir Putin.



Proprietário do primeiro portal de buscas em russo, o grupo Yandex também está presente no setor de táxis e entrega de comida a domicílio. A companhia está registrada na Holanda e dispõe de filiais europeias, britânicas e americanas.



A Yandex decidiu pela venda em um momento de crescentes críticas ao grupo por seu suposto papel na censura e propaganda da intervenção militar da Rússia na Ucrânia.