General dos Guardiões da Revolução do Irã morre em 'missão' na Síria

Um general dos Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, morreu durante uma "missão" na Síria, informou um veículo da mídia estatal iraniana.



"O general Abolfazl Alijani, membro das forças terrestres dos Guardiões que estava em missão na Síria como conselheiro militar, caiu como mártir no domingo", declarou a televisão estatal em seu site.



O jornal descreve Alijani como um "defensor do santuário", termo que se refere aos que trabalham para o Irã na Síria ou no Iraque.



Não foram dados mais detalhes sobre o ataque em que ele morreu. Os Guardiões estão listados na lista de "grupos terroristas" dos EUA.



O Irã ajuda na guerra o regime sírio de Bashar al-Assad, seu aliado, e afirma enviar conselheiros militares para aquele país.



No início de agosto, as autoridades iranianas organizaram funerais na capital Teerã e em outras cidades do país, para cinco membros dos Guardiões mortos na Síria há vários anos.